Mihai Sora: Oameni in toata firea, intregi la minte, nu au nicio scuze cautionand o banda de hoti

Intr-un mesaj postat sambata pe Facebook, Sora spune ca fetita obligata sa stea in cap nu se putea apara: un copil este vulnerabil, mai ales daca devine instrumentul fricilor, al slugarniciei si al lasitatii adultilor."Dar oamenii in toata firea, intregi la minte, nu au nicio scuza cautionand o banda de hoti, servindu-i, ascultand orbeste directivele lor. Iti pierzi locul de munca, esti scos din joc, tarat in noroi, persecutat in fel si chip, insa demnitatea nu ti-o poate lua nimeni: demnitatea este bunul cel mai de pret al unei fiinte omenesti", spune Mihai Sora.El afirma ca, zilele acestea, cuvantul-cheie este cuvantul "demnitate". Peste 200.000 de oameni sunt asteptati sambata la mitingul PSD din Piata Victoriei, care se va desfasura sub sloganul "Vrem prosperitate, NU Securitate!" , iar filialele partidului au primit instructiuni ca participantii - care sunt adusi din toata tara - sa vina imbracati in bluze albe sau in costume populare, sa aiba stegulete tricolore, sa poarte in piept un autocolant cu logo-ul partidului si sa aiba la ei lanterne mici sau telefoane mobile cu blitz. De asemenea, fiecare dintre ei trebuie sa aiba printat imnul.