Mitingul PSD - oamenii au plecat, cu noaptea in cap, din zonele mai indepartate din tara - LIVE

LIVE TEXT

Ziare.

com

Zona este deja pregatita, s-a ridicat scena de unde Dragnea isi va tine discursul, s-au vopsit gardurile si s-a delimitat zona.Organizarea s-a facut din timp si regulile sunt foarte stricte. Pesedistii adunati in piata trebuie sa poarte bluze albe, stegulete, autocolante cu logo-ul PSD, sa stea incolonati in grupe si detasamente, sa aiba printate strofe din imn si bine incarcate telefoanele cu lanterna.Fortele de ordine au anuntat o mobilizare impresionanta, fiind implicat inclusiv un elicopter care va survola permanent zona. De la Iasi, simpatizanti ai PSD au plecat spre Bucuresti cu 75 de autocare si autobuze, potrivit Realitatea TV. In urmatoarele ore, alte circa 800 de persoane sunt asteptate sa plece din Iasi cu trenul spre Bucuresti- Jandarmeria Romana a organizat o conferinta de presa pentru a informa asupra masurilor luate pentru ca manifestarile care au loc sambata in Bucuresti sa se desfasoare in bune conditii.Reprezentantii Jandarmeriei au dat asigurari ca "avem capacitatea si experinta necesare gestionarii tuturor acestor evenimente, chiar si concomitant, cum sunt cele de astazi" si au reamintit obligatiile legale pe care le au organizatorii si participantii. Reprezentantii Jandarmeriei au accentuat mesajul ca este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legatura cu manifestarile organizate sa se infiltreze in randul manifestantilor si au spus ca au fost luate in considerare toate informatiile primite pana acum despre posibile activitati de risc.Jandarmeria a mai anuntat ca au fost adusi jandarmi si din alte judete, pentru a asigura numarul necesar de forte de ordine si ca vor exista si jandarmi cu echipament antitero la manifestarile de sambata din Bucuresti.Daca se va lua decizia inchiderii metroului la Piata Victoriei, se va anunta din timp, au mai spus reprezentantii Jandarmeriei.La intrarea in Capitala, pe A1, este liniste deocamdata, transmite Digi24. Pe aici, potrivit estimarilor, vor intra sute de autocare cu zeci de mii de oameni. Primii protestatari sunt asteptati sa ajunga in Bucuresti in jurul orei 14:00. Autocarele vor fi lasate in opt zone prestabilite din Bucuresti, printre care Romexpo, Romaero si Palatul Parlamentului.- In Moldova, autocarele sunt pregatite si simpatizantii PSD sunt gata de drum, transmite Digi24. Au fost inchiriate 75 de autocare si se anunta 5000 de participanti din aceasta zona a tarii. A fost pusa la dispozitie si o garnitura de tren care va pleca la ora 11 spre Bucuresti. Multi dintre cei care pleaca spre Capitala sunt deja imbracati in camasi sau tricouri albe. Autocarele vor pleca la ora 10 si se vor opri pe drum, sa ia oameni si din Vaslui.- Si din Timis au plecat circa 2000 de persoane, de ora 6 dimineata. Autocarele in care s-au urcat sunt burdusite cu sendvisuri si cu apa, sa le ajunga pe drumul lung pe care il au in fata. O doamna spune ca se pleaca spre Bucuresti "sa o demitem pe Kovesi si abuzurile care se fac".- La 5 dimineata s-a dat plecarea in Oradea, informeaza Digi24. 50 de autocare pline au plecat spre Bucuresti. "Sa sustinem si noi guvernarea si sa protestam impotriva abuzurilor", spune unul dintre cei plecati din Oradea.***Decizia de a organiza un miting a fost luata la inceputul saptamanii trecute de Comitetul Executiv National al PSD. La finalul sedintei, presedintele PSD, Liviu Dragnea , a explicat care este scopul oficial al acestei actiuni: "Este un miting organizat impotriva abuzurilor care se intampla in Romania de mult timp, este un miting impotriva faptului ca democratia si statul de drept sunt puse serios sub semnul intrebarii, ba putem spune si mai dur ca sunt afectate de cativa ani buni in Romania. Facem acest miting pentru a arata ca suntem decisi sa mergem pana la capat, pentru ca Romania sa devina o tara democratica, o tara unde libertatile si drepturile fundamentale ale cetatenilor sunt respectate, asa cum scrie si in Constitutia Romaniei si toate tratatele internationale pe care Romania le-a semnat".La miting va participa si premierul Viorica Dancila , dar si membri ai ALDE. Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca, la mitingul PSD este asteptata o participare de 200.000 - 250.000 de persoane.Mobilizarea fortelor de ordine este una impresionanta. "Impreuna cu Brigada Rutiera, Administratia Strazilor, Politia Capitalei si Politia Municipala s-au stabilit mai multe locatii (pentru parcare - n.r.) . De asemenea, s-a stabilit sistemul de afluire si defluire, astfel incat sa nu existe incidente. S-a stabilit pentru fiecare judet inclusiv ora de plecare de la locatia respectiva catre destinatie, catre Bucuresti, pentru a putea fi preluate, astfel incat sa nu existe suprapuneri si sa nu existe momente in care vin prea multe autocare sau microbuze", a spus Firea.Detaliile organizatorice sunt coordonate de la centru de secretarul general al PSD, Marian Neacsu , care a transmis in teritoriu o serie de recomandari liderilor de filiale, precizand ca mitingul va dura in jur de o ora si jumatate.Primarul social-democrat al orasului Cavnic, Vladimir Petrut, a afirmat, la un post local de televiziune, ca nu intelege utilitatea mitingului care va fi organizat la Bucuresti, atat timp cat PSD se afla la guvernare."Prostia asta de miting (...) . Cum sa faci tu miting in capitala tarii, cand tu conduci tara. Tu ai prefectii, tu ai primarii, tu ai presedintii de Consilii Judetene, tu ai Guvernul Romaniei, tu ai Senatul, tu ai Camera Deputatilor, tu poti legifera. (...) Sau merg cumva sa-l apere pe penalul Dragnea?", a spus Petrut.Mitingul PSD este criticat si de presedintele Klaus Iohannis , demersul fiind calificat ca fiind o abordare caraghioasa si pur populista"."Mitingurile sunt o forma de protest si protestul se asociaza in mod normal, intr-o democratie, cu opozitia sau cu societatea civila nemultumita de guvernare. In nicio societate normala mitingul de protest nu se asociaza cu cei de la putere. Cei de la putere au Guvernul, au Parlamentul, au toate instrumentele pentru a rezolva problemele tarii. Ultima metoda este cea a protestului. Mi se pare o abordare caraghioasa si pur populista", a declarat Iohannis, marti, la Palatul Cotroceni.Presedintele PNL Ludovic Orban , a sustinut ca exista informatii potrivit carora angajati ai institutiilor publice sunt "recrutati cu arcanul" pentru a fi adusi la mitingul organizat de PSD sambata in Capitala.Uniunea Salvati Romania a anuntat ca va acorda asistenta, prin intermediul juristilor sai, tuturor angajatilor din institutiile publice care sunt supusi la presiuni sa participe la mitingul organizat de PSD pe 9 iunie.