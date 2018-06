Peste 2.000 de oameni cer, la marsul Bucharest Pride, respectarea drepturilor comunitatii LGTB

Ziare.

com

Doua platforme cu doi DJ incadreaza multimea. Cei mai multi danseaza si isi fac fotografii, sustinand cauza cu mandrie."Daca am sta de vorba mai mult unii cu altii, am avea sansa sa stim mai mult unii despre altii", a declarat un bucurestean, nemultumit de "granita trasata de PSD " intre cele doua multimi. In Piata Victoriei, mii de oameni s-au adunat deja pentru mitingul de sustinere a PSD.Asa cum au anuntat organizatorii, un steag - curcubeu de mari dimensiuni a fost desfasurat si purtat de participantii la parada.In Piata Universitatii (esplanada) va continua petrecerea si vor fi rostite mai multe discursuri: ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell, ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, Peaches, Dragos Bucurenci si Andreea Balan se numara intre cei care vor vorbi.La cea de-a 14-a editie a marsului diversitatii vor fi sarbatoriti 40 de ani de cand a fost creat steagul-curcubeu, pentru a reprezenta solidaritatea comunitatii LGBTI si apararea drepturilor ei. Astfel, un steag de mari dimensiuni va fi prezentat in cadrul marsului.Bucharest Pride se va incheia cu o petrecere in clubul Control, unde va canta Peaches, pentru prima data la Bucuresti.