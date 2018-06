Sute de masini cu manifestanti PSD ingreuneaza traficul pe DN1, la intrarea in Bucuresti

Ziare.

Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la intrarea in Capitala, pe o distanta de aproximativ doi kilometri se circula in conditii de aglomeratie, din cauza numarului mare de autovehicule. Coloana este insa in miscare, nu se stationeaza, viteza de deplasare fiind de aproximativ 30 de kilometri la ora.Pe restul autostrazilor sau drumurilor nationale nu sunt probleme deosebite de fluenta a traficului, spune Politia.La acesta ora, mii de oameni din toata tara sosesc in Bucuresti, cu autocare, mircobuze sau masini personale, pentru a lua parte la mitingul PSD care va incepe la ora 20.00 in Piata Victoriei.