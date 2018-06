Un miting fara cap si coada

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti (din 1992) si deputat european (din 2009).

1. In primul rand, este clar ca Dragnea l-a organizat convins fiind ca va fi condamnat cu 24 de ore mai devreme si ca, dupa amanarea verdictului, el a incercat - fara succes - sa-i schimbe sensul.2. Liderul pesedist a reusit sa umple Piata Victoriei cu oameni care considera ca independenta justitiei trebuie oprita, in numele "statului adevarat, care e statul votat", adica in numele colonizarii politice a tuturor institutiilor.3. Tinta principala a ramas fictiunea statului paralel, descris ca suma a procurorilor si ofiterilor SRI.4. Liderii PSD nu au propus vreo actiune, adunarea urmarind mai degraba sa vadeasca solidaritatea cu seful partidului decat sa mobilizeze publicul in sprijinul guvernului sau macar electoral.5. Dancila a reusit doua performante: aceea de a nu comite vreo gafa de exprimare in limba materna (da, pentru ea, e ceva!) si, mai ales, aceea de a fi primul sef de guvern din lume care protesteaza in strada impotriva Ministerului Public si a unui serviciu de informatii.6. Tariceanu s-a remarcat printr-un dezacord, ca si prin ideea ca, imediat dupa ce a plecat el de la guvern, in 2008, s-a constituit "o noua Securitate", uitand probabil ca aliatul sau de azi a intrat la guvernare chiar in acel an si e la guvernare de 6 ani incoace.7. Firea a promovat ia, confirmand intentia ei de a transforma Capitala intr-un mare sat.8. Scandarea propusa de Plesoianu - "iesi afara, cucuvea tortionara!" - arata ca PSD mizeaza pe ura si mai putin pe un vocabular inteligibil.9. Olguta Vasilescu a urcat pe scena, pentru a marturisi ca a fost "vizitata acasa de statul paralel", o afirmatie hazardata pentru detinatoarea unui doctorat in sociologie.10. Proiectarea mesajului #rezist pe cladirea guvernului a fost adevarata reusita a serii.