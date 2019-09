A mai murit un pacient ranit in atacul de la Sapoca. Bilantul negru a ajuns la 7

Ziare.

Potrivit opiniabuzau.ro, numarul deceselor in urma atacului din luna august de la Spitalul de Neuropsihiatrie din Sapoca a ajuns la 7.Ultima persoana care a murit este o femeie de 79 de ani. Inca de la incident, femeia s-a aflat constant in stare grava, in ciuda eforturilor medicilor.In noaptea de 17 spre 18 august, un barbat internat cu etilism la Spitalul Sapoca a lovit cu stativul de la perfuzie pacienti aflati in doua saloane - unul de femei si unul de barbati. Pe loc au murit trei persoane, iar zece au fost ranite.Ulterior, alti raniti au murit la diferite spitale.Barbatul care a provocat incidentul este inca de atunci internat la acelasi spital, sub supraveghere stricta si tratament.El este cercetat pentru omor calificat, tentativa de omor calificat si distrugere.De asemenea, procurorii cerceteaza modul in care angajatii unitatii medicale si-au indeplinit atributiile de serviciu.