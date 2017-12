A murit actorul Ion Abrudan

Ziare.

Actorului i s-a facut rau in noaptea de luni spre marti. Medicii au anuntat ca acesta a facut infarct. Ion Abrudan a fost transportat la spital, dar a murit pe masa de operatii, informeaza Bihor Online "Este o pierdere foarte mare pentru teatrul nostru. De obicei se spune ca a fost un actor deosebit, un actor cu mare succes la public. Eu pot sa spun doar ca a fost un mare actor care s-a bucurat de o cariera cu adevarat stralucitoare.Ne va fi foarte greu fara el, si in primul rand ne gandim ca a fost unul dintre actorii care a jucat pana in ultima clipa. Saptamana trecuta a jucat in 'Scripcarul pe acoperis'. Nimic nu parea sa fie in neregula, dar iata ca inevitabilul s-a produs", a transmis managerul Teatrului Regina Maria, unde a jucat in ultimii ani.Actorul a terminat Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" din Bucuresti, in 1963. A fost elev al Dinei Cocea, fiind coleg cu Gheorghe Dinica si Marin Moraru.Dupa absolvire a fost repartizat la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamt, dar apoi s-a dus la Oradea, orasul natal.Actorul, care este tatal Crinei Abrudan, a fost si profesor de Istoria Teatrului Universal la Sectia Actorie, la Facultatea de Muzica a Universitatii din Oradea.