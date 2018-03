A murit actrita Aimee Iacobescu

Ziare.

Ar fi suferit de cancer, potrivit Adevarul."O regretam pe aceasta artista minunata si femeie frumoasa. O sa ii regretam pe toti, dar regretam si faptul ca nu ne preocupam suficient pentru toti cei care urmeaza", a declarat Dorel Visan, la Antena 3.Actrita a devenit cunoscuta in urma rolului Domnita Ralu din seria "Haiducii".Aimee Iacobescu a absolvit Sectia de Actorie a Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucuresti (IATC), care acum se numeste Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucuresti, in 1968.Ea a jucat in numeroase filme, printre care "De-as fi... Harap Alb"; "Sapte baieti si o strengarita"; "Zestrea domnitei Ralu"; "Ultima noapte de dragoste"; "Saptamana nebunilor"; "Nu filmam sa ne-amuzam"; "Dumbrava minunata" si in serialul "Detectiv fara voie".Pe 7 februarie 2004 a primit de la presedintele Ion Iliescu Ordinul Meritul Cultural in grad de Comandor, Categoria D - "Arta Spectacolului", "in semn de apreciere a intregii activitati si pentru daruirea si talentul interpretativ pus in slujba artei scenice si a spectacolului".