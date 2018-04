A murit actrita Carmen Stanescu

Ziare.

Actrita a decedat acasa, in timp ce dormea. Informatia a fost confirmata, pentru Agerpres, de Ilinca Tomoroveanu, director adjunct al Teatrului National "I. L. Caragiale" din Bucuresti."Este adevarat, doamna Carmen Stanescu a murit azi noapte. Banuiesc ca motivul este boala de care suferea dansa", a declarat Ilinca Tomoroveanu.Carmen Stanescu a debutat in 1945 in piesa "Fratii Karamazov", interpretand rolul Ecaterinei Ivanovna.Pe langa cele 30 de roluri interpretate pe scena Teatrului National precum si a altor teatre din Bucuresti, actrita a jucat si in mai multe filme.Ea a aparut in "Badaranii" (1960), "Fratii Jderi" (1974), "Premiera" (1976), "Povestea dragostei" (1977), "Razboiul de Independenta" (1977), "Muschetarul roman" (1975), "Tinerete fara batranete" (1969), "Runda 6" (1965), "Telegrame" (1959) si "Doi vecini" (1958).