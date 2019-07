A murit actrita Florina Cercel

Ziare.

com

Anuntul oficial a fost facut de Teatrul National din Bucuresti pe pagina de Facebook "Echipa Teatrului National din Bucuresti anunta cu adanca durere ca astazi se desparte de marea actrita FLORINA CERCEL.Dupa mai bine de 45 de ani de cariera pe scena Nationalului, 'Tuca' ne paraseste azi, lasandu-ne tot mai tristi, lipsiti de prezenta sa impunatoare, de forta si de talentul sau incontestabil, de farmecul atator roluri memorabile, de daruirea sa remarcabila in fiecare aparitie scenica. Dumnezeu sa o aiba in paza Sa! Ramas bun, Florina Cercel!", se arata in mesajul transmis de TNB.Actrita va fi inmormantata joi, la ora 13:00, pe Aleea Artistilor din Cimitirul Bellu Ortodox din Bucuresti. De asemenea, sicriul cu trupul neinsufletit al artistei va fi depus, joi, la ora 10:00, in foaierul Salii Mari a TNB.Florina Cercel s-a nascut pe 28 ianuarie 1943, la Piatra-Neamt. Ea a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in 1964, la clasa profesorilor Jules Cazaban, Cornel Todea si Victor Moldovan.De-a lungul carierei de actrita a jucat la Teatrul Dramatic de Stat din Galati (1964-1965), Teatrul National din Timisoara (1965-1973) si Teatrul National din Bucuresti (din 1972).Ea a jucat si in numeroase filme, dintre care amintim "Iarna bobocilor", "Eu, tu, si... Ovidiu", "Crucea de piatra", "O soacra de cosmar" sau "Femeia din Ursa Mare". In ultimii ani, Florina Cercel a interpretat roluri si in telenovelele romanesti "Inima de tigan", "Regina" si "Aniela".A fost casatorita timp de 7 ani cu medicul Ioan Perian Liviu.A.G.