A murit Andrei Gheorghe. Politia a deschis dosar de moarte suspecta

Ziare.

com

La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. El a fost gasit in baia casei sale.Politia deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta, potrivit News.ro. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Ilfov, Ciprian Romanescu, este asteptat medicul legist pentru stabilirea cauzelor mortii.Andrei Gheorghe s-a nascut pe 14 ianuarie 1962, la Lipetk, in Rusia.Andrei Gheorghe a realizat numeroase emisiuni radio si tv. A inceput ca reporter special la Radio Constanta si a devenit cunoscut la nivel national odata cu prezenta la Pro FM si emisiunea de la Pro Tv "Lantul Slabiciunilor".A realizat emisiuni si la Antena1, Realitatea Tv, Prima Tv, The Money Channel sau Kanal D, precum si la Radio 21, Radio Total sau Radio Guerilla si a scris la Academia Catavencu si ghidul 24-FUN. In ultimii ani avea si propriul site, andreigheorghe.ro.A realizat si numeroase documentare si filme de scurt si lung metraj.A fost si actor, cu roluri secundare in filmeleal lui Costa Gavras sial lui Francis Ford Coppola.Nu a ocolit nici muzica si a colaborat cu Parazitii la albumul Irefutabil.Nici politica nu i-a fost straina, iar in 2010 a acceptat sa fie consilierul ministrului de Finante de atunci, Sebastian Vladescu , el coordonand pentru o scurta perioada Departamentul de Comunicare al ministerului. A demisionat din aceasta functie dupa o luna si putin , dupa ce a fost implicat intr-un accident de circulatie in Bucuresti.