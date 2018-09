A murit artista Geta Bratescu

Ziare.

com

Cu o cariera impresionanta de peste 60 de ani, Geta Bratescu se bucura de apreciere in randul publicului si al specialistilor din domeniul artelor in intreaga lume.Bratescu, nascuta in 1926, in Ploiesti, este considerata una dintre cele mai semnificative personalitati in arta contemporana est-europeana.Geta Bratescu a studiat la Facultatea de Litere a Universitatii Bucuresti, in perioada 1945 - 1949, avandu-i ca profesori, printre altii, pe George Calinescu si Tudor Vianu, apoi la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" Bucuresti, intre anii 1969 - 1971.Opera sa artistica include lucrari de grafica, desen, colaj, fotografie si ilustratie de carte.In ultimii ani, lucrarile sale au fost expuse la Galerie im Taxispalais in Innsbruck, Muzeul National de Arta al Romaniei din Bucuresti, A Foundation din Liverpool, Index Foundation din Stockholm, e-Flux New York, Istanbul Biennale, MACBA Barcelona, Mumok Vienna, Kalmar Museum din Suedia, Galerie Barbara Weiss din Berlin, MOMA New York si Muzeul Tate din Londra.Pavilionul Romaniei de la Bienala Internationala de Arta de la Venetia din 2017, care a gazduit proiectul "Aparitii" al artistei Geta Bratescu, a fost unul dintre cele mai admirate si s-a bucurat de articole elogioase in presa internationala.De asemenea, o expozitie a marii artiste a fost organizata anul trecut la Muzeul de Arte Frumoase din Gent, Belgia. Expozitia "An Atelier of One's Own" a fost deschisa pana la jumatatea lunii ianuarie 2018, aceasta fiind prima retrospectiva din Belgia consacrata Getei Bratescu.In ianuarie anul acesta, Geta Bratescu a fost decorata de Presedintie cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Ofiter.