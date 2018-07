A murit cantaretul Ilie Micolov

Ziare.

Artistul era internat in sectia de Terapie Intensiva a spitalului din data de 14 iulie, cu afectiuni cardiace si diabet."Decesul s-a produs in jurul orei 11,00, in urma unui stop cardiorespirator. Ilie Micolov era internat in sectia de Terapie Intensiva, cu obezitate, probleme cardiace si diabet, afectiuni in urma carora s-a produs stopul cardiorespirator", a afirmat Cristina Atanasoaie Iacob.Artistul, in vratsa de 68 de ani, era cunoscut publicului in special pentru melodia "Dragoste la prima vedere", inclusa pe un album cu acelasi titlu si care, potrivit Wikipedia , s-ar fi vandut in peste 600.000 de exemplare. Aceeasi sursa informeaza ca Ilie Micolov a fost de profesie economist, dar si "consilier pe teme muzicale al Radio Romania Actualitati" si ca "a aparut in cadrul spectacolelor Teatrului 'Constantin Tanase' din Bucuresti si a sustinut turnee alaturi de formatia Romanticii".