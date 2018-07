A murit cea mai batrana persoana din lume

Ziare.

Chiyo era nascuta in 22 mai 1901 si a devenit cea mai batrana persoana din Japonia si din ume dupa ce Misao Okawa, considerata la acel moment cea mai varstinca persoana din lume, a murit in aprilie 2015.Okawa era nascuta in 5 martie 1898 si cand a murit avea cu o luna mai putin decat a avut Chiyo la momentul decesului.Chiyo a murit dupa ce Guinness World Records a recunoscut-o ca fiind cea mai batrana persoana din lume si ca cea mai batrana femeie din lume.Familia o descrie pe Miyako Chiyo drept o persoana buna, rabdatoare si vorbareata, care le-a adus bucurie celor dn jurul sau. Lui Chiyo ii placea mancare japoneza, in special sushi, si era pasionata de caligrafie.Succesoarea ei la titlul de cea mai batrana femeie trebuie confirmata oficial de Guinness. Titlul de "cel mai batran barbat din Japonia" este detinut de Masazo Nonaka, care a implinit 113 ani in 25 iulie.