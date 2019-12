A murit creatorul de moda Emanuel Ungaro

Ziare.

Retras din lumea modei din 2004, Emanuel Ungaro era "slabit" de doi ani, a mentionat pentru France Presse o sursa familiala.In pofida retragerii sale, "era mereu prezent in inspiratie. Este o mare pierdere", a comentat o purtatoare de cuvant a casei Emanuel Ungaro.Nascut la 13 februarie 1933 la Aix-en-Provence, in sudul Frantei, intr-o familie de imigranti italieni, a invatat bazele meseriei de la tatal sau, croitor de meserie, iar in 1956 s-a instalat la Paris, lucrand pentru designerul spaniol Cristobal Balenciaga, singurul "maestru" pe care l-a recunoscut.In 1965 si-a deschis propria casa de moda, lansand in 1968 o prima linie de pret-a-porter feminin, iar in 1973 o alta destinata barbatilor.In 1980, Ungaro - care s-a autodescris drept un "obsedat senzual" - a primit premiul De d'or, recompensand cea mai apreciata casa de haute-couture.A construit, de-a lungul anilor, un imperiu al modei - cuprinzand si parfumuri, pantofi si ochelari -, preluat in 1996 de familia Ferragamo.Din 2001, Ungaro - casatorit si avand o fiica - a inceput sa se distanteze de lumea modei, pentru a se retrage in 2004.