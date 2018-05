A murit Cristian Topescu

Ziare.

De cateva zile, Cristian Topescu era internat la spitalul Elias. Acesta suferea de mai multe afectiuni cronice, printre care si diabet.Duminica, Cristina Topescu a postat pe facebook un mesaj de incurajare pentru tatal sau . "Tatal meu lupta, este un luptator. Toata viata am auzit de la el, de cate ori aveam vreo desnadejde: Viata e o lupta, deci te lupta! Si acum vreo luna de zile imi spunea el mie: Nu te lasa, nu abandona! Asta ii spun si eu acum, cand ma intelege, dar nu-mi poate raspunde: Ticu, lupta, nu te lasa, te iubesc mult!", scrisese ea.Cristian Topescu a fost comentator sportiv si politician, fiind ales senator de Bucuresti, din partea Partidului National Liberal, in urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008.Pe 25 octombrie 2007, Cristian Topescu, colonel in retragere, a fost inaintat de Traian Basescu la gradul de general de brigada (cu o stea) .