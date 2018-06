A murit Danny Kirwan, fost chitarist al trupei Fleetwood Mac

Ziare.

Mick Fleetwood, care l-a cooptat pe Kirwan in Fleetwood Mac, in 1968, a confirmat moartea artistului pe pagina de Facebook a trupei, potrivit Rolling Stones Cauza decesului nu a fost anuntata.Kirwan a inregistrat, ca solist si chitarist, cinci albume Fleetwood Mac, respectiv "Then Play On" (1969), "Blues Jam at Chess" (1969), "Kiln House" (1970), "Future Games" (1971) si "Bare Trees" (1972) . Prima lui aparitie cu trupa a fost single-ul "Albatros".Kirwan a fost concediat din Fleetwood Mac in 1972, din cauza problemelor sale cu alcoolul. Ulterior, a lansat patru albume solo.C.S.