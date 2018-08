A murit Dumitru Farcas

Ziare.

Directorul Casei de Cultura a Studentilor Cluj, Flavius Milasan, a declarat ca detaliile privind inmormantarea lui Dumitru Farcas vor fi comunicate de familie."In noaptea de luni spre marti a decedat Dumitru Farcas in urma unui infarct, era internat la un spital din Cluj-Napoca. In luna mai a implinit 80 de ani. Era pensionar, dar avea si functia de consultant artistic la CCS, iar Sala Mare a institutiei ii poarta numele. Transmitem condoleante familiei", a spus Milasan, pentru Mediafax.In luna mai, Farcas a implinit varsta de 80 de ani, ocazie cu care presedintele Klaus Iohannis i-a oferit Ordinul National "Serviciu Credincios" in grad de cavaler.Farcas a studiat liceul de muzica in 1956, iar din 1962 pana in 1967 a urmat Facultatea de Interpretare, la Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca.In 1960, s-a angajat la Ansamblul "Maramuresul" din Baia Mare si din 1962 a preluat Ansamblul "Martisorul" al Casei de cultura a studentilor din Cluj-Napoca.De-a lungul anilor, Dumitru Farcas a obtinut numeroase premii. Amintim Premiul I si titlul de laureat al concursului din cadrul Festivalului Mondial al Tineretului si Studentilor, Helsinki (1962); Discul de aur decernat de Academia "Charles Cros" din Paris (1972); Premiul Ethnos (1991) sau Premiul I la Festivalul International de la Bruxelles (1999).El a primit titlul de "Cetatean de onoare" al orasului Phenian (Coreea de Nord) si al oraselor Cluj-Napoca, Bucuresti, Resita si Baia Mare.