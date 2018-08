A murit Ed King, chitaristul trupei rock Lynyrd Skynyrd

Ziare.

com

Cauza mortii nu a fost specificata, insa Ed King se lupta de mai mult timp cu un cancer de plamani, el fiind recent spitalizat din cauza bolii, scrie Rolling Stones.Un mesaj a fost postat pe pagina de Facebook a chitaristului dupa decesul acestuia: "Cu mare durere anuntam trecerea in nefiinta a lui Ed King. El a murit la locuinta sa din Nashville, Tennessee, pe data de 22 august. Multumim prietenilor si fanilor pentru dragostea lor si pentru sprijinul aratat lui Ed de-a lungul vietii sale si carierei".Lynyrd Skynyrd este o formatie americana de southern rock. Formatia a devenit cunoscuta in sudul Statelor Unite in 1973, si a dobandit un renume mondial inainte ca mai multi membri ai acesteia, printre care vocalistul si principalul compozitor Ronnie Van Zant, sa moara intr-un accident de avion in 1977.Formatia s-a reunit in 1987 pentru un turneu cu fratele mai mic al lui Ronnie, Johnny van Zant, si continua sa inregistreze. Lynyrd Skynyrd a intrat in Rock and Roll Hall of Fame in 13 martie 2006.