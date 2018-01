A murit eroina afisului ''We Can Do It!''

Ziare.

Dedicat muncii femeilor in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, afisul viu colorat infatiseaza profilul unei tinere in haine albastre de muncitoare, pe un fundal galben, care isi ridica maneca pentru a-si arata bicepsul puternic. In partea de sus, se poate citi sloganul "We Can Do It!" ("Putem sa o facem!", n.red).Afisul a fost postat pentru scurt timp in fabricile americane in anul 1943 ca un indemn impotriva absenteismul si a descuraja apelurile la greva. A fost apoi redescoperit si readus la lumina din arhive la inceputul anilor '80.Devenit un simbol al muncii femeilor care i-au inlocuit in uzine pe barbatii plecati pe front, posterul a fost copiat, imitat si parodiat de nenumarate ori si arborat sistematic in manifestarile feministe.Decesul lui Naomi Parker Fraley a fost confirmat luni de catre fiica acesteia Marnie Blankenship pentru New York Times. Fraley a ignorat aproape pana la sfarsitul vietii faptul ca a reprezentat inspiratia probabila a creatorului afisului, J. Howard Miller.Pentru mult timp, o alta muncitoare, Geraldine Hoff Doyle, a fost considerata in mod eronat inspiratia din spatele afisului. O lunga ancheta inceputa in 2010 de catre profesorul James J. Kimble de la universitatea Seton Hall a dus la descoperirea unei fotografii aparuta in presa din 1942 in care apare Naomi Parker Fraley.In imaginea alb-negru, tanara femeie de aproximativ 20 de ani poarta o bandana cu buline care ii tine prins parul in timp ce opereaza un utilaj in uzina de echipament militar in care lucreaza din orasul Alameda, California."Femeile din aceasta tara au nevoie de simboluri din zilele noastre", a declarat Naomi Parker Fraley intr-un interviu pentru revista People in 2016. "Daca ma considera unul dintre acestea, sunt fericita".