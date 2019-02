A murit femeia pe care un medic a refuzat sa o trateze din cauza "salarizarii necorespunzatoare"

Ziare.

Femeia de 62 de ani, din comuna Borascu, judetul Gorj, pe care un medic primar pneumolog ar fi refuzat sa o consulte, in luna ianuarie, in timp ce era internata pe sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu, cu bronhopneumonie, a murit sambata, la Craiova, la Sectia de Infectioase.Medicul ar scris in foaia de observatie ca refuza din cauza salarizarii "necorespunzatoare" si lipsei personalului mediu.Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu a inceput o ancheta care urmeaza sa fie finalizata saptamana viitoare."Este regretabil ca a decedat doamna, la Craiova. Nu toleram asa ceva. Procedura este mai delicata si mai ampla, nu pot sa iau masuri pana cand nu primesc de la Comisia de Disciplina. Astept niste propuneri de la Colegiul Medicilor privind cercetarea pe care am dispus sa o faca, mai am Comisia de Disciplina sa faca verificarea respectiva", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Gigel Capota, managerul Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu.Potrivit unor surse, medicul respectiv are un salariu net de aproximativ 15.000 de lei, cumulat cu garzile pe care le efectueaza intr-o luna.