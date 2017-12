A murit presedintele Academiei Romane

Ziare.

Trupul neinsufletit al lui Ionel Valentin Vlad va fi depus la Academia Romana, iar inmormantarea va avea loc vineri, la cimitirul Bellu din Capitala.Inginer si fizician, nascut pe 22 septembrie 1943, la Bucuresti, Ionel Valentin Vlad a fost membru corespondent al Academiei Romane, din 9 martie 1991, si membru titular al forului, din 7 iulie 2009.A fost ales vicepresedinte al Academiei Romane, pe 27 aprilie 2010, si presedinte, pe 8 aprilie 2014.Ca vicepresedinte al Academiei Romane, a infiintat Scoala de studii avansate a Academiei (SCOSAAR) cu o organizare si o structura compatibila cu scolile doctorale europene, a coordonat evaluarea institutelor de cercetare ale institutiei, a coordonat elaborarea Strategiei pentru cercetare a Academiei si corelarea ei cu Strategia nationala pentru cercetare-dezvoltare-inovare.Ionel Valentin Vlad a urmat cursurile Institutului Politehnic, Facultatea de Electronica si Telecomunicatii, intre 1961 - 1966, si ale Facultatii de Fizica a Universitatii din Bucuresti.Si-a continuat studiile in laseri si holografie la Universitatea din Paris VI si la CGE, in Franta (1969 - 1970). In 1972, a sustinut teza de doctorat "Metode de prelucrare a informatiei in holografia conventionala si in timp real", condus de Gheorghe Cartianu, membru al Academiei, si a obtinut titlul de doctor inginer.Dupa terminarea studiilor, a inceput activitatea de cercetare la Institutul de Fizica Atomica din Bucuresti, in Laboratorul "Metode optice in fizica nucleara", condus de Ion Agarbiceanu, membru al Academiei, in care a realizat primul laser cu mediu activ solid din Romania (1968), impreuna cu G. Nemes, si in care a fost atestat cercetator stiintific.A infiintat si a condus Laboratorul de Holografie din cadrul Institutului de Fizica Atomica, Sectia Laseri. Intre anii 1984 si 1989, a fost adjunct al sefului Sectiei Laseri din cadrul Institutului Central de Fizica, iar dupa 1990, a devenit cercetator principal si sef al Laboratorului Optica neliniara si informationala din Sectia Laseri a Institutului National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei.A fost vicepresedinte al Consiliului Stiintific din cadrul Institutului de Fizica Atomica si co-director al Centrului Roman de Excelenta in Fotonica din Programul de Cercetari in Stiinte de Baza (2003 - 2006), dar si director national si responsabil de grup in Reteaua de Excelenta de Nanofotonica (PHOREMOST) a Uniunii Europene.A fost profesor asociat la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica, din 1990. A fost profesor invitat la Chiba University (Japonia, 1991), Centro de Investigaciones en Optica (Mexic, 1992) si Universita "La Sapienza" din Roma.A tinut numeroase prelegeri si a publicat, sub nume propriu sau impreuna cu profesorii, colegii si studentii sai, rezultate stiintifice importante.Rezultatele cercetarilor sale in domeniile holografiei, prelucrarii optice a informatiei, opticii nelineare, opticii cuantice, nanofotonicii si instrumentelor de masurare cu laseri au fost expuse in peste 175 de lucrari, in peste 220 de lucrari comunicate la manifestari stiintifice si in trei brevete de inventie, dintre care unul acordat si in S.U.A.Intre volumele care ii poarta semnatura se numara "Introducere in holografie" (1973), "Prelucrarea optica a informatiei" (1976, in colaborare), tratatul "Stimulated Brillouin Scattering. Fundamentals and Applications" (2003, Londra, in colaborare) si "Studies in Modern Optics" (2008, Bucuresti).In plus, a fost editorul a opt volume "Proceedings SPIE", publicate in Statele Unite, in perioada 1994 - 2013, editor-sef al revistelor Proceedings Romanian Academy, Seria A si Romanian Reports in Physics.Ionel Valentin Vlad a fost, intre altele, membru al Societatii Romane de Fizica, presedinte al Sectiei de Optica si Electronica Cuantica al Societatii Romane de Fizica (1991 - 2009), membru al Societatii Americane de Optica, al Societatii Europene de Fizica, al Societatii Europene de Optica, al Societatii Internationale de Inginerie Optica (SPIE, S.U.A.), vicepresedinte fondator al Sectiunii SPIE din Romania (1991 - 1993) si vicepresedinte al Consiliului de Granturi al Academiei Romane (1994 - 2006).A fost distins cu premiul "Traian Vuia" al Academiei Romane (1978), premiul si medalia "Galileo Galilei", conferite de Comisia Internationala de Optica (2005), Ordinul National " Steaua Romaniei" in grad de Cavaler (2013) si cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Cavaler (2008).Printre titlurile care i-au fost acordate se numara "Fellow of the Optical Society of America" (1978), "Fellow of The Institute of Physics", Londra (1999), membru senior asociat al Centrului International de Fizica Teoretica (Trieste, 2003) si membru in Academia Europea (Berlin, 2005).