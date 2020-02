A murit fostul ziarist Ovidiu Bufnila

Ziare.

Bufnila ocupa pozitia de purtator de cuvant al asociatiei nonguvernamentale."Ne este greu sa ne gasim cuvintele si cu atat mai mult sa scriem ceva asa cum putea sa o faca el. Dar trebuie sa o facem, pentru toti cei care l-au cunoscut. Suntem nedumeriti, socati, indurerati si mult mai saraci incepand de ieri (vineri - n.red.), cand colegul si prietenul nostru Ovidiu Bufnila ne-a parasit subit.Se spune ca masura oamenilor e data de actiunile lor si de felul in care fac lucrurile. Ovidiu nu a facut nimic cu jumatati de masura, s-a implicat de fiecare data in totalitate si a fost primul "pe front". Vivacitatea care l-a caracterizat pana in ultimul moment e doar una din multele amintiri care ne vor ramane tuturor. Drum lin, Ovidiu!", anunta Societatea Ornitologica.In trecut, Ovidiu Bufnila a fost ziarist, a lucrat la Radio InfoPro, StirileProtv.ro si a publicat in Dilema Veche.Ulterior, el a asigurat comunicarea pentru Societatea Ornitologica Romana,fiind purtator de cuvant al ONG-ului. A avut numeroase interventii pe teme de mediu in spatiul public.Se pare ca Bufnila a murit in urma unui infarct, familia, prietenii si cunoscutii fiind socati de disparitia lui prematura.