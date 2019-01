A murit inginerul care a salvat de la demolare 12 biserici in anii '80

Ziare.

Potrivit basilica.ro, inginerul Eugeniu Iordachescu a murit vineri, la varsta de 89 ani.In anii '80 inginerul a salvat, prin translare, Schitul Maicilor, biserica Olari, biserica Sfantul Ilie, biserica Mihai Voda, clopotnita bisericii Mihai Voda, Palatul Sinodal, Manastirea Antim, biserica Petru Iacob din Resita, biserica Sfantul Ioan, biserica Sfantul Gheorghe, biserica Sfantul Stefan "Cuibul cu barza", ansamblul statuar de la biserica Domnita Balasa si biserica Manastirii Ramet.Eugeniu Iordachescu s-a nascut la Braila, in anul 1929, si a absolvit Institutul de Constructii din Bucuresti. A ocupat mai multe functii in institute de proiectare, a fost cadru didactic si este autor a trei brevete de inventie.In anul 2016, Eugeniu Iordachescu a primit distinctia "Crucea patriarhala pentru mireni".In august 2016, Eugeniu Iordachescu a povestit pentru News.ro ca cel mai mare "prapad" era in Bucuresti."In Bucuresti, a fost un bloc in care stateau artistii, Dunarea, care s-a prapadit. In spatele acestui bloc se afla biserica Enei, una dintre cele mai importante pentru oamenii din centrul orasului si care a primit dispozitie de demolare. Atunci a fost un moment de mare cotitura. Eu eram director tehnic al Institutului Prelucrari si trebuia sa fiu permanent in toate punctele, pentru ca Ceausescu vizita tot si a vrut sa rezolve rapid urgia care s-a abatut asupra orasului la cutremurul din 1977", a povestit atunci inginerul.Acesta a explicat ca Biserica Schitul Maicilor, monument de secol XVII, a fost prima pe care a tanslatat-o.