A murit legendarul Robert Frank, considerat un geniu al fotografiei

Robert Frank a cunoscut celebritatea datorita albumului sau "The Americans" ("Les Americains"), lansat in Franta in 1958 si in Statele Unite in 1959, o culegere de clisee alb-negru realizate in calatoriile sale prin Statele Unite, un adevarat manifest impotriva traditiei care a influentat profund generatiile ulterioare, noteaza AFP.Galeria Pace/MacGill din Manhattan, care il reprezinta pe fotograf, nu a confirmat imediat decesul acestuia, care a avut loc in Inverness din provincia canadiana Noua Scotie, potrivit New York Times.Numerosi fotografi s-au grabit sa ii aduca un omagiu celui care i-a influentat pe multi dintre ei."Odihneste-te in pace, geniu american", a scris Jerry Saltz, un critic al New York Magazine, castigator al premiului Pulitzer la categoria "Critica". "El a publicat 'The Americans' in 1958. A schimbat lumea", a notat acesta."The Americans" s-a inscris pe linia "Generatiei beat", o miscare literara si artistica, in care urmarea instinctului prevala asupra fundamentelor tehnicilor caracteristice fotojurnalismului.Albumul a fost considerat deprimant si subversiv, dezvaluind partea intunecata a visului american: saracia, segregarea, inegalitatea si solitudinea.