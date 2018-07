A murit misteriosul creator al lui Spider-Man si Doctor Strange

Ziare.

Autoritatile au gasit trupul neinsufletit al lui Ditko in apartamentul sau din New York pe 29 iunie, desi se crede ca ar fi murit cu doua zile inainte, informeaza revista de specialitate Hollywood Reporter.Desi a devenit cunoscut fanilor pentru contributia sa la crearea Spider-Man in 1962 si pentru alte aporturi valoroase la universul Marvel cu personaje precum Doctor Strange, Ditko a dus o viata misterioasa, preferand anonimatul si sa stea departe de reflectoarele mediatice.Nascut la 2 noiembrie 1927 la Johnstown (Pennsylvania, SUA), Ditko a prins pasiunea pentru benzi desenate de la tatal sau. Dupa ce a luptat in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a absolvit la New York studiile Scolii de Caricatura si Ilustratii.De la mijlocul anilor '50 a lucrat pentru edituri de benzi desenate ca Charlton Comics si Atlas Comics, precursoare a Marvel. In 1962 a prezentat impreuna cu Stan Lee personajul Spider-Man, un tanar care capata puterile fabuloase ale arahnidelor dupa ce este muscat de un paianjen, devenind unul dintre cei mai cunoscuti supereroi ai universului Marvel.Personajul a fost transpus pe ecrane in filme devenite deja cult. Ultimul lungmetraj despre Omul Paianjen a fost(2017), cu Tom Holland ca protagonist, insa a fost deja filmata o continuare,, care va avea premiera anul viitor.Anterior, Tobey Maguire a intruchipat acest personaj in trilogia regizata de Sam Raimi si alcatuita din filmele(2002),(2004) si(2007) . Supereroul a fost interpretat si de Andrew Garfield in(2012) si(2014).Mostenirea lasata de Ditko marelui ecran, dincolo de acest personaj, include si mentionatul Doctor Strange.Potrivit mass-media locale, Ditko nu a fost niciodata casatorit si nu a lasat mostenitori.