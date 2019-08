A murit regizoarea Catalina Buzoianu

O binefacere pentru teatrul romanesc

"A apus Steaua unui om si a unui regizor care a facut Istorie in Teatrul Romanesc! Dumnezeu sa o odihneasca pe Catalina Buzoianu! Condoleante, Velica! Condoleante, Stefan Iordanescu! Condoleante familiei!", a scris actrita Oana Pellea pe Facebook."Dumnezeu sa o ierte si sa o odihneasca pe doamna Catalina Buzoianu! Multe dureri zilele astea...", a scris actorul Cosmin Sofron.Vlad Massaci: "A murit Catalina Buzoianu. Am avut norocul sa-i fiu student. Multumesc pentru tot, doamna Buzoianu"."Multumim, doamna Catalina Buzoianu. Drum lin printre stele", este mesajul de pe pagina Amintiri despre Teatrul Romanesc.Catalina Buzoianu a fcut parte dintre cei mai importanti regizori de teatru din Romania. Si-a dedicat viata scenei si invatamantului teatral, din 1975 fiind profesoara la catedra de regie teatru, iar din 1990 - decan al sectiei de teatru din cadrul UNATC Bucuresti.Casatorita cu actorul Papil Panduru, are doi copii - Stefan Iordanescu (dintr-o casatorie anterioara) regizor de teatru si fost director de teatru (la Nationalul din Timisoara si la Teatrul Bulandra din Bucuresti), si pe Velica Panduru, scenograf de cariera.Catalina Buzoianu a montat peste o suta de piese in tara si in strainatate, activitatea sa artistica fiind recompensata cu numeroase premii romanesti si internationale.Catalina Buzoianu a fost "o binefacere pentru teatrul romanesc", spunea actrita Mariana Mihut la Festivalul National de Teatru, a carui editie din 2018 i-a fost dedicata."Catalina Buzoianu este o minune. Combinatia de talent, inteligenta, vulnerabilitate si forta, imaginatie, bun gust rafinat, cultura imensa fac din ea unul dintre cei mai reprezentativi regizori romani. Ma consider foarte norocoasa ca am avut ocazia sa lucrez cu ea sau din sala sa-i admir operele, de-a lungul timpului. As dori ca toti tinerii actori, care nu au apucat sa lucreze cu ea, nu au apucat sa-i vada spectacolele, sa stie ce inseamna Catalina Buzoianu. Mentionez aici "Maestrul si Margareta", "Dimineata pierduta" si alte minuni pe care le-a facut ea de-a lungul anilor, dar si spectacole in care am jucat eu: "Interviu", "Copilul ingropat", "Petru"... Sunt absolut minunate, sunt niste capodopere. Ea este unul dintre cei mai reprezentativi regizori. A acoperit o perioada de zeci de ani cu spectacolele ei, adica a fost chiar o binefacere pentru teatrul romanesc... Au existat regizori asa de mari, cu o cultura ca a ei, cu un gust rafinat pe care nu stiu de cate ori il mai poti intalni astazi", a spus atunci Mariana Mihut, citata pe site-ul fnt.ro.Horatiu Malaele marturisea: "Pentru prietenia ei blanda si constanta, pentru risipirea ei voluntara, generoasa si dezinteresata, pentru spectacolele ei nepereche, care au devenit repere si mandria teatrului romanesc - pentru toate acestea - o imbratisez cuminte si ii sarut mana"."Personalitatea ei m-a coplesit, m-a influentat, zic eu, pozitiv, in felul de a gandi si in seriozitatea de a percepe si de a face lucrurile. Imi ramane doar sa-i multumesc pentru aceasta "intalnire" rara, care m-a facut ceea ce sunt!", au fost cuvintele scenografei Lia Mantoc.Maia Morgenstern spunea ca a avut privilegiul de a o cunoaste de foarte tanara."Indraznesc sa spun ca m-a format, mi-a format gustul pentru teatru si perceptia asupra acestei arte. Am urmarit, din adolescenta, spectacolele ei de la Teatrul Mic. Apoi am avut sansa sa urmaresc unul, poate dintre primele spectacole realizate de doamna Catalina Buzoianu, alaturi de doamna Valeria Seciu, in ceea ce a insemnat teatrul independent in jurul anilor '90. Apoi am avut ocazia sa lucrez cu doamna Catalina Buzoianu "Teatru descompus". E un spectacol la care m-as referi cu mare bucurie, asa cum as vorbi despre multe alte spectacole de la Teatrul Bulandra, cum ar fi "Patul lui Procust", bunaoara".Tot anul trecut, pe 31 august, Catalina Buzoianu a fost decorata de presedintele Romaniei cu Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Comandor. Decretul a fost in semn "de apreciere deosebita a prestigioasei cariere artistice in care, timp de peste 50 de ani, prin talent si abnegatie, a regizat spectacole marcante atat in tara, cat si in strainatate, pregatind cu exigenta si, in acelasi timp, cu multa caldura umana generatii de regizori".Catalina Buzoianu, un reper al teatrului romanesc, a regizat unul dintre cele mai mari spectacole - "Dimineata pierduta", un spectacol-manifest, montat in toamna anului 1986. "A fost cel mai bun din viata mea", marturisea anul trecut regizoarea.Distributia spectacolului "Dimineata pierduta" a cuprins nume mari ale teatrului romanesc: Gina Patrichi, Tamara Buciuceanu, Victor Rebengiuc, Valentin Uritescu, Ion Besoiu, Rodica Tapalaga, Tora Vasilescu, Irina Petrescu, Mihai Constantin, Lucia Mora, Ina Apostol, Razvan Ionescu, Eugenia Balaure.Catalina Buzoianu, nascuta la 13 aprilie 1938, la Braila, a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "I. L. Caragiale" din Bucuresti (1965 - 1970), la clasa de regie a profesorului Ion Olteanu. A participat, in paralel, la atelierele de creatie ale profesorilor Radu Penciulescu si David Esrig.Dupa absolvirea institutului a fost repartizata la Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi, unde a pus in scena spectacolele "Pescarusul" de A. P. Cehov (1970), "Bolnavul inchipuit" de Moliere (1970), "Poveste de iarna" de William Shakespeare (1973).A fost regizor la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt, pana in 1973. Aici a montat spectacolul "Peer Gynt", de Ibsen (1972), potrivit site-ului teatrul-azi.ro.Catalina Buzoianu a fost prim-regizor permanent la Teatrul Mic din Bucuresti in perioada 1979 - 1985.Dintre spectacolele pe care le-a regizat aici se numara: "Efectul razelor gamma asupra anemonelor", de Paul Zindel (1978), "Sa-i imbracam pe cei goi", de Luigi Pirandello (1979), "Maestrul si Margareta", dupa Mihail Bulgakov (1980), "Niste tarani", de Dinu Sararu (1981), "Trovarsi", de Luigi Pirandello (1992), "Pescarusul", de A. P. Cehov (1993), "Sonata fantomelor", de August Strindberg (1999), "Spirit", de Margaret Edson (2001), "Lolita", de Vladimir Nabokov (2002), "Cum gandeste Amy", de David Hare (2005), "Furtuna" de William Shakespeare (2009).A fost regizor permanent la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" din Bucuresti intre anii 1985 si 2006, unde a regizat "Interviu", de Ecaterina Oproiu (1975); "O dimineata pierduta", de Gabriela Adamesteanu (adaptare proprie, 1986), "Uriasii muntilor", de Luigi Pirandello (1988), "Merlin", de Tancred Dorst (1991), "Patul lui Procust", dupa Camil Petrescu (1995), "Sase personaje in cautarea unui autor" de Luigi Pirandello (1995), "Copilul ingropat" de Sam Shepard (1996), "Petru", de Vlad Zografi (1998), "Mutter Courage", de Bertolt Brecht (1999), "Turandot", de Carlo Gozzi (2000), "Tatal", de August Stindberg (2004), "Richard al III-lea se interzice", de Matei Visniec (2006) .