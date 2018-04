A murit marele regizor Milos Forman

Ziare.

"A murit in pace, inconjurat de familie si de cei dragi", a declarat sotia regizorului, Martina, citata de agentia de presa ceha CTK.Forman a fost unul dintre cei mai importanti regizori ai Noului Val Cehoslovac. Filmul Balul pompierilor (1967), ce era la suprafata o reprezentare naturalista a unui eveniment social nereusit dintr-un oras de provincie, a fost vazut atat de criticii de film, cat si de autoritatile din Cehoslovacia ca o satira la adresa comunismului est-european, determinand interzicerea lui timp de mai multi ani in tara de origine a lui Forman.Dupa ce Forman a parasit Cehoslovacia, doua dintre filmele sale, Zbor deasupra unui cuib de cuci si Amadeus, i-au adus un renume deosebit, facandu-l sa obtina Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor."Zbor deasupra unui cuib de cuci" a fost al doilea film care a obtinut toate cele cinci premii Oscar majore (cel mai bun film, actor in rol principal, actrita in rol principal, regizor si scenariu).Forman a fost, de asemenea, nominalizat pentru Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor pentru Scandalul Larry Flynt. El a mai obtinut premii decernate de organizatorii festivalurilor de film Globul de Aur, Festivalul de Film de la Cannes , Berlinale, BAFTA, Cesar, David di Donatello, Academia Europeana de Film si Leul Ceh.