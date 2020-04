A murit regizorul Mircea Muresan

Ziare.

"A murit in spital, azi dimineata, la ora 8,00. Nu este vorba de coronavirus, a fost o boala necrutatoare. Era un domn distins, 91 de ani. (...) Imi pare foarte rau, o asemenea personalitate, care era un om deosebit, un coleg deosebit, un om care sprijinea in permanenta si cineastii tineri si care avea foarte mare grija de semenii lui de varste mai inaintate", a precizat Laurentiu Damian.El a amintit ca regizorul Mircea Muresan "s-a impus in filmul romanesc ca o mare personalitate" si a fost, de asemenea, profesor la Universitatea de Teatru si Film."Domnul Mircea Muresan s-a impus in filmul romanesc ca o mare personalitate, as spune unul din cei mai interesanti regizori care a fost distins la Cannes pentru 'Rascoala' si care a facut filme cu un puternic suflu patriotic si cand spun patriotic ma refer la semnificatia exacta si la termenii exacti care se pot degaja din acest lucru.E vorba de filme de referinta, e vorba de filme importante cum ar fi 'Ion, blestemul pamantului, blestemul iubirii', cum ar fi 'Horea', o ecranizare remarcabila dupa romanul lui Savodeanu - 'Baltagul', in care practic Studioul Buftea a facut o co-productie interesanta cu Italia, iar rolul Vitoriei Lipan a fost jucat de o mare actrita italiana - Margarita Lozano, a fost autorul serialului foarte cunoscut si foarte indragit 'Toate panzele sus', a facut comedie, a fost profesor la Universitatea de Teatru si Film, si a fost unul din fondatorii Dacin Sara, societatea dreptului de autor,(...) anul trecut l-am sarbatorit cu ocazia implinirii varstei de 91 de ani", a spus Laurentiu Damian.El a amintit ca in ultimul timp au decedat si alte personalitati ale culturii romanesti."Este o pierdere si vreau sa va anunt ca si regizorul Mircea Moldovan, autorul acelor filme extrem de sensibile - 'Iarna bobocilor', 'Toamna bobocilor', ca sa nu mai spun de filmul 'Pintea', si el s-a stins, numai ca s-a cerut foarte multa discretie in cazul lui. Deci iata ca in ultima vreme Olga Bucataru, Mircea Moldovan si Mircea Muresan au disparut si ne-au spus 'Adio' noua si lumii cinematografice", a mai spus Laurentiu Damian.