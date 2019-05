A murit Remus Opris, fost vicepresedinte al PNTCD si fost deputat

Ziare.

"In cursul dupa amiezii zilei de 20 mai 2019, dr. Remus Opris, in varsta de 60 de ani, fost vicepresedinte al PNTCD si membru al Camerei Deputatilor in 3 legislaturi din partea PNTCD (1900-200) s-a mutat la Domnul!", afirma sursa citata.Potrivit comunicatului,"Incepand cu anul 1990, cetatenii Romaniei au avut in dr. Remus Opris un aparator neinduplecat al drepturilor si libertatilor lor fundamentale recent recastigate prin jertfa de sange din strada, unde fusese si el prezent, in cursul Revolutiei din Decembrie 1989. Om politic, dar niciodata simplu politician, dr. Remus Opris a traversat cu silueta sa eleganta si vorba cumpanita, dar ferma, cei 30 de ani ai nesfarsitei tranzitii si a crezut pana la sfarsit in destinul euro-atlantic al tarii sale, pe care a iubit-o si a visat-o intotdeauna democratica, libera si prospera.Tinuta discursului public, transparenta convingerilor, incapacitatea de a face compromisuri compromitatoare, onestitatea precum si modestia sa, il alatura figurilor luminoase ale inaintasilor din PNTCD cu care a plecat acum sa se intalneasca! Condoleante familiei indoliate! Dumnezeu sa il odihneasca!", se arata in comunicat.