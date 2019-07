A murit Russi Taylor, vocea lui Minnie Mouse

Ziare.

"Minnie Mouse si-a pierdut vocea prin moartea lui Russi Taylor", a declarat intr-un comunicat presedintele si directorul executiv al companiei, Bob Iger, ca omagiu adus actritei care in ultimii 40 de ani si-a imprumutat vocea unei multimi de personaje, dar care era in principal cunoscuta ca partenera lui Mickey Mouse."Timp de peste 30 de ani, Minnie si Russi au lucrat impreuna pentru a distra milioane de persoane din intreaga lume, intr-o asociere care a facut din Minne o figura emblematica de talie mondiala indragita de toti si o legenda a companiei Disney", a precizat Iger.Nascuta in Massachusetts, in 1944, legatura lui Taylor cu compania Disney i-a marcat intreaga viata, cum ea insasi a povestit intr-o anecdota."Cand eram mica, am fost cu mama si cu fratele meu in Disneyland. Ne-am asezat pe o banca sa mancam floricele de porumb si l-am vazut alaturi pe Walt (Disney) . Ne-am prezentat si am impartit floricele de porumb. M-a intrebat ce vreau sa fac cand voi fi mare iar eu i-am raspuns: ' Vreau sa lucrez pentru dumneavoastra' . El mi-a raspuns 'Ok'...si asta am facut pana acum", a povestit actrita.In 1986, a devenit vocea lui Minnie intr-o competitie dura alaturi de alte 200 de aspirante.Russi Taylor a fost vocea lui Minnie in filme ca 'Who Framed Roger Rabbit', 'Runaway Brain', 'Get a Horse' y 'Mickey, Donald, Goofy: Three Musketeers' si in serialele de televiziune precum 'Mickey Mouse Works', 'House of Mouse', 'Mickey Mouse Clubhouse', sau 'Mickey and de Roadster Racers'.