A vrut sa pozeze ca Leonardo di Caprio in Titanic si a murit taiat de elicea vasului de pescuit

Victima se afla impreuna cu alti doi prieteni in Delta Dunarii. Cu totii au plecat in zori catre zona de pescuit, pe lacul Isac. Barcagiul era chiar proprietarul pensiunii, scriu jurnalistii de la Tulcea Noastra La un moment dat, barbatul, care se afla in partea din fata a barcii, s-a ridicat in picioare sa isi faca celebra poza, cu mainile intinse lateral. Barca a intrat in balans si toti cei trei turisti au cazut in apa, insa ceilalti doi au cazut pe lateral. In schimb, victima a ajuns sub elice, care i-a provocat o rana de 20 de centimetri. Scos la mal, barbatul nu a mai putut fi salvat, desi echipajul de pe ambulanta chemata de urgenta a incercat sa il resusciteze aproape doua ore.Politia va deschide un dosar penal pentru omor din culpa. Conform sursei citate, se pare ca s-au inregistrat mai multe incalcari ale legii in acest caz. Turistii petrecusera pana la 5 dimineata si erau sub influenta bauturilor alcoolice. In plus, barca mergea cu viteza destul de mare."Cel mai probabil, daca se confirma cele expuse de dumneavoastra, persoana vinovata va ramane fara autorizatie de transport persoane, iar dosarul penal isi va urma cursul. Sunt multe lucruri inacceptabile care se intampla in aceasta zona, mostenite de indiferenta celor care au gestionat aceasta problema in trecut!Oamenii trebuie sa inteleaga ca s-a terminat! Vom sanctiona orice abatere, indiferent de fapta, influenta sau sonoritatea numelui! Legea este facuta pentru a fi respectata!", a declarat guvernatorul Deltei Dunarii, Catalin Tibuleac, pentru sursa citata.