Absolvent al Liceului Militar din Craiova, omorat in bataie pentru ca mergea beat pe drum

Barbatul de 41 de ani era din Olt, a terminat Liceul Militar din Craiova, iar apoi a plecat in Italia, impreuna cu familia sa.Pe 20 decembrie a ajuns, impreuna cu sotia si copilul, in oras, la rude, pentru a petrece sarbatorile de iarna.Potrivit Politiei Dolj, in noaptea de 21/22 decembrie, barbatul a baut si a mers pe mijlocul drumului, pe o strada din oras. Gestul sau l-a deranjat pe unul dintre soferi, care s-a dat jos din masina si l-a luat la bataie.Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Mihaela Gird, spune ca soferul l-a lovit cu pumnii, de mai multe ori, pe barbatul de 41 de anim, dupa care a plecat.Potrivit medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, barbatul a primit mai multe lovituri in zona capului si a ajuns in stare grava la spital.Purtatorul de cuvant al spitalului, Cristina Geormaneanu, a declarat ca barbatul a fost internat la Clinica de Terapie Intensiva pentru Neurochirurgie, avand mai multe traumatisme.A doua zi, acesta a fost dus, cu elicopterul SMURD, la un spital din Bucuresti.Potrivit unor surse din familie, barbatul a murit sambata, la spital.Soferul care-l batuse a fost identificat la scurt timp de politistii din Craiova si a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.