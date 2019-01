Doua accidente grave in Mehediniti: Patru morti si patru raniti

Ziare.

Doua persoane au murit si doua au fost ranite, dupa impactul frontal intre doua autospeciale, unul dintre soferi intrand intr-o depasire neregulamentara pe DN 6, in Orsova."Doua persoane gasite in stare de inconstienta au fost descarcerare de catre pompieri. Ambele au fost declarate decedate de catre echipajele medicale", a spus Ramona Nistor, purtatorul de cuvant al ISU Mehedinti.Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, accidentul s-a produs intre doua autoutilitare, care s-au ciocnit frontal, pe fondul unei depasiri neregulamentare."In urma evenimentului rutier, ambii conducatori auto au decedat si alte doua persoane au fost ranite usor", potrivit Centrului Infotrafic.Circulatia de desfasoara pe un singur fir, alternative in zona producerii accidentului.Un alt accident s-a produs pe centura ocolitoare a orasului Drobeta Turnu Severin, in urma caruia doua persoane au murit si doua au fost ranite."Un barbat de 23 ani din GOrj care conducea o autoutilitara din directia Orsova catre Severin a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un alt autovehicul condus de un barbat de 48 ani din judetul Dolj. Ambii au decedat", au transmis reprezentantii Politiei Mehedinti.Alte doua persoane au fost duse la spital, ranite, starea acestora fiind stabila.Circulatia se desfasoara pe un sens in zona producerii accidentului.