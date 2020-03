Actorul Stefan Sileanu a murit la varsta de 80 de ani

Ziare.

com

Potrivit Radio Romania, actorul a suferit un infarct sambata, a declarat fiica sa Ana Sileanu.S-a nascut la Cislau (Buzau) in 15 noiembrie 1939. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L.Caragiale" (promotia 1965), dupa ce a renuntat la cei doi ani de studiu la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu".A fost actor la Teatrul National din Targu Mures si la Teatrul Nottara din Bucuresti, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania din 1994.Pasionat de pictura, un artist desavarsit, Stefan Sileanu spunea despre sine: "Nu sunt credincios, un habotnic, dar cred foarte tare in frumusetea vietii, incerc sa exprim treaba asta in pictura si in relatiile pe care le am cu oamenii. Am cunoscut oameni extrem de valorosi, asa cum spuneti, si de cate ori deschid o expozitie ii pomenesc pentru ca au insemnat enorm pentru mine. Intr-o ordine aleatorie as zice Florin Niculiu, un pictor exceptional, Corneliu Baba, pe care l-am cunoscut si care m-a ajutat enorm in tinerete, Tuculescu, la care am si locuit trei ani si care m-a indrumat si m-a facut sa iubesc muzica. Pe urma Alexandru Moscu, care era directorul Muzeului Aman si crease in jurul lui un cerc de cultura, era o gazda extraordinara si se adunau oameni de cultura, pictori, muzicieni", scrie AaRC.A jucat la inceput la Cluj si la Targu Mures, apoi, din 1976, la Teatrul ''Nottara'' din Bucuresti, unde si-a desfasurat cea mai mare parte a carierei artistice. Aici a jucat in piese precum "Jocul vietii si al mortii in desertul de cenusa'' de Horia Lovinescu, ''Zodia turnatorului'' de Jean-Claude Carriere, titlu sub care regizorul Octavian Greavu a reunit piesele ''Girodina'', ''Circuitul normal'' si ''Usa'' ale dramaturgului francez Jean-Claude Carriere, ''Razboi si pace'' dupa Tolstoi (rolul printului Andrei Bolkonski), ''Padurea'' de Alexander Ostrovski (regizor Tudor Marascu), in care a jucat alaturi de fiica sa, Ana-Maria Sileanu, potrivit Cinemagia.In filmul istoric "Vlad Tepes" (1979), in regia lui Doru Nastase, a jucat rolul titular.Filmografia sa cuprinde productii precum: "Raliul" (regia Mircea Dragan, 1984), "Adela", de Mircea Veroiu, 1985, "Trandafirul si coroana" (regia Domnita Munteanu, 1991), "Sobolanii rosii", de Florin Codre, 1991, "E pericoloso sporgersi", in regia lui Nae Caranfil, 1993, "Crucea de piatra", regia Andrei Blaier, 1994, "Craii de Curtea Veche", de Mircea Veroiu, 1995, "Don Juan sau dragostea pentru pentru geometrie", de Eugen Todoran, 1997, "Despre morti numai de bine", regia Claudiu Romila, 2005, "Europolis", in regia lui Cornel Gheorghita, 2010, "Ramai cu mine" (serial TV, 2013).