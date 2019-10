Actrita Tamara Buciuceanu a murit

Ziare.

"Spitalul Elias anunta cu regret disparitia unei mari doamne a teatrului romanesc, Tamara Buciuceanu Botez. Sincere condoleante familiei indoliate!", a transmis purtatorul de cuvant al spitalului, Silvius Negoita, citat de News.ro.Tamara Buciuceanu Botez, in varsta de 90 de ani, a fost internata, la inceputul lunii octombrie, la Spitalul Elias din Bucuresti.Actrita a ajuns la spital in urma unor probleme de sanatate, pe fondul unei boli cardiace mai vechi, care s-au acutizat.Marti, purtatorul de cuvant al spitalului a spus ca Tamara Buciuceanu se afla in stare critica , fiind intubata si ventilata mecanic."Este intr-o stare grava la Terapie Intensiva. Nu a parasit niciun moment sectia de Terapie Intensiva. Este intubata si ventilata mecanic, in stare critica", a declarat Silvius Negoita, potrivit Agerpres.Tamara Buciuceanu-Botez s-a nascut la Tighina (Republica Moldova), la 10 august 1929. A urmat, intre 1948-1951, cursurile Institutului de Teatru "Vasile Alecsandri" din Iasi. In ultimul an s-a transferat la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti, pe care l-a absolvit in 1952 (clasa profesorului Ion Baltateanu).In cei peste 65 de ani de activitate a jucat pe scenele mai multor teatre din Bucuresti, precum Teatrul Giulesti (actualul Odeon, unde a debutat in piesa "Marfa din Makkar"), Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul National "I.L. Caragiale" sau Teatrul de Opereta, intr-o serie de roluri, principale sau secundare, indragite de public.Si-a imprumutat vocea unor personaje faimoase in animatii si a jucat in numeroase spectacole radiofonice si de televiziune, mai scrie Agerpres