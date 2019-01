Amiralul Cico Dumitrescu, acuzat de crime impotriva umanitatii in dosarul Revolutiei, a murit de ziua lui

Ziare.

Fostul membru al FSN acuzat, alaturi de Ion Iliescu, de procurorii militari ca a contribuit la amplificarea psihozei privind existenta unor teroristi la nivelul Capitalei in decembrie 1989, a murit joi seara, scrie Adevarul Absolvent al Academiei Militare din Leningrad, Cico Dumitrescu a fost unul dintre primii membri ai echipei care a preluat controlul TVR pe 22 decembrie 1989, facand parte din aripa militara, condusa de Victor Stanculescu, si asumandu-si doua actiuni cheie, una politica si una militar-diversionista, se arata intr-un articol publicat de Ziaristii.ro Dupa caderea comunismului, Cico Dumitrescu a fost secretar de stat in Ministerul de Interne si consilier de stat in Administatia Prezidentiala, in mandatul lui Ion Iliescu.Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis a avizat inceperea urmaririi sale penale, iar in decembrie Cico Dumitrescu a fost pus sub acuzare pentru crime impotriva umanitatii, la fel ca Ion Iliescu.