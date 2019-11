Ancheta dupa moartea unui bebelus de patru luni, in judetul Brasov. Inca nu se stie cauza decesului

Ziare.

com

Potrivit Politiei Judetene Brasov, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Feldioara au fost sesizati, sambata, in jurul orei 5.30, cu privire la faptul ca un copil de patru luni se afla in stare de inconstienta. Echipajul medical sosit la fata locului a declarat decesul.Cadavrul a fost ridicat si transportat la Serviciul Judetean de Medicina Legala Brasov in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei reale a decesului.Conform sursei citate, se fac cercetari in cadrul unui dosar penal de ucidere din culpa, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa se propuna solutie legala.