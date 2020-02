Andy Gill, chitaristul trupei britanice Gang Of Four, a murit la 64 de ani

Ziare.

com

Anuntul a fost facut sambata prin intermediul canalelor din social media ale trupei. Cauza decesului nu a fost facuta publica, insa in mesajul adresat fanilor se precizeaza ca Gill "pregatea urmatorul turneu de pe patul de spital", noteaza The Guardian Gill s-a nascut in 1956, in Manchester, si a infiintat Gang of Four in 1976, in Leeds. Printre cele mai cunoscute piese ale trupei se afla "Natural's Not in It" si "At Home He's a Tourist". Albumul de debut Entertainment! (1979) a fost inclus de Rolling Stone in topul 500 cele mai bune albume din istorie.Gang of Four a lansat in total zece albume, cel mai recent, Happy Now, chiar anul trecut. Gill era singurul dintre membrii fondatori care a rezistat de-a lungul intregii istorii a grupului."Turneul final din noiembrie a fost singurul mod in care Andy a stiut vreodata sa iasa din scena", se mentioneaza in declaratia oficiala a membrilor trupei.Partial datorita stilului distinct al lui Gill, Gang of Four a influentat artisti si trupe precum Kurt Cobain, Michael Stipe si Red Hot Chili Peppers.C.S.