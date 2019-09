Atacul terorist de la Kabul a vizat si Ambasada Romaniei: Un roman a murit, altul este grav ranit UPDATE: S-a sacrificat pentru a-i salva pe ceilalti

UPDATE 20:30

"In cursul noptii de 2 spre 3 septembrie, in cadrul campusului in care isi desfasoara activitatea Ambasada Romaniei la Kabul, a avut loc un atac terorist indreptat impotriva cetatenilor straini. In urma atacului, un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit", se precizeaza intr-un comunicat al MAE.Romanul ranit urmeaza sa fie transferat cat de curand posibil in Europa, in functie de evolutia starii de sanatate, pentru a beneficia de asistenta medicala de specialitate, potrivit MAE.MAE mai precizeaza ca atat seful misiunii diplomatice, cat si seful echipei de paza din cadrul ambasadei au fost evacuati intr-o baza militara din apropiere, fiind in afara oricarui pericol.Ministrul de Externe roman, Ramona Manescu, a dat detalii despre tragicul eveniment la Digi24.Ea a spus ca romanul care a murit facea parte din structura de securitate care apara misiunea diplomatica a Romaniei in Afganistan si acesta si-a sacrificat viata pentru a-i salva pe ceilalti. Era un om tanar, nascut in 1976 (43 de ani - n.r.), a spus Ramona Manescu.La fel, romanul ranit facea parte din structura de securitate. La momentul atacului, in cladirea in care se afla misiunea diplomatica a Romaniei se aflau 12 diplomati, inclusiv seful misiunii diplomatice.Atacul asupra misiunii diplomatice a inceput in jurul orei 22:00 in noaptea de luni spre marti si a durat cateva ore, a mai spus ministrul roman, care a confirmat ca in acest moment, cladirea este distrusa in proportie de 80%."Este un moment tragic pentru Romania. Este incredibil cum in continuare, cu toate eforturile pe care Romania si toate tarile partenere NATO le fac in Afganistan, in continuare avem aceste atacuri teroriste. A fost tintita Ambasada, misiunea Romaniei de acolo", a mai spus Ramona Manescu.Manescu a precizat ca toti romanii din misiunea diplomatica de la Kabul vor fi adusi in tara si va fi refacut sediul misiunii, dupa care va fi trimisa o noua echipa diplomatica.Mesaje de la presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica DancilaPresedintele Klaus Iohannis a condamnat atacul terorist si a transmis un mesaj de condoleante."Condamn cu fermitate atacul terorist las care, din pacate, a pus capat vietii unui cetatean roman si a ranit grav un alt cetatean roman din cadrul Ambasadei Romaniei la Kabul. Transmit condoleante familiei indoliate si urez insanatosire grabnica cetateanului roman ranit in acelasi atentat. Reiterez angajamentul nostru profund pentru combaterea terorismului la nivel international", afirma Klaus Iohannis.Si premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj."Condamn ferm atacul terorist sangeros din Afganistan, in urma caruia un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit, iar altul a fost ranit. Acest act de o cumplita cruzime in care au fost ucisi mai multi cetateni straini si peste 100 de persoane au fost ranite nu ne clatina determinarea si nu ne abate de la angajamentul nostru, alaturi de partenerii internationali, in lupta impotriva terorismului.Transmit condoleante familiei cetateanului roman care si-a pierdut viata in urma acestui atac, precum si tuturor celor care au pierdut pe cineva drag, iar celor raniti le doresc multa sanatate si putere pentru a se recupera cat mai rapid", a scris Viorica Dancila pe Facebook.Cel putin 16 persoane au murit, iar alte 119 au fost ranite, dupa ce un vehicul a explodat in capitala afgana Kabul, in apropierea unei cladiri folosite de organizatiile internationale, au informat serviciile de urgenta, relateaza Reuters.Explozia, care a afectat o arie de mai multi kilometri, a avut loc imediat dupa ce Zalmay Khalilzad, negociatorul SUA, a anuntat ca Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Afganistan si vor inchide cinci baze militare in termen de 135 de zile, conform unui proiect de acord de pace cu oficialii talibani.Purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi, a informat ca explozia a fost provocata de o bomba pusa intr-un vehicul din apropierea zonei rezidentiale Green Village, un complex folosit de grupuri internationale, inclusiv organizatii pentru ajutor.Ministerul Afacerilor Externe roman condamna in termenii cei mai fermi atacul terorist si reitereaza sprijinul Romaniei in lupta impotriva terorismului, in toate formele sale de manifestare.