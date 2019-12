Atentie la instalatiile de Craciun! Un barbat a murit intoxicat cu fum dupa ce a lasat una aprinsa peste noapte

Ziare.

Vecinii au fost cei care au sunat la 112, vineri dimineata, in jurul orei 7:20, anuntand ca din casa barbatului, aflata in satul Falcau, iese fum, scriu jurnalistii de la Monitorul de Suceava La fata locului au venit imediat pompieri ai Garzii de Interventie Vicovu de Sus, cu o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD , precum si un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean. Barbatul, in varsta de 73 de ani, a fost gasit pe pat, in stare de inconstienta, toata locuinta fiind plina de fum.Medicii prezenti la fata locului nu au mai putut decat sa constate decesul.Din primele informatii reiese ca instalatia electrica de Craciun montata la fereastra a luat foc si a ars mocnit, cu mari degajari de fum., anunta politistii, care au deschis un dosar de cercetare penala pentru ucidere din culpa.