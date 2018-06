Accident mortal in Targoviste: Soferita are 20 de ani si consumase cocaina

Ziare.

Accidentul a avut loc pe Calea Bucuresti din Targoviste, cauza probabila a accidentului fiind neacordarea de prioritate la trecerea de pietoni."Din primele date, se pare ca barbatul se angajase in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, deplasandu-se pe langa bicicleta. Barbatul a decedat.Autoturismul era condus de o tanara din Targoviste. Se efectueaza cercetarea la fata locului, urmand a se stabili cu exactitate imprejurarile producerii evenimentului rutier", a precizat Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita.In cauza se va intocmi dosar penal pentru ucidere din culpa."Conducatoarea auto a fost condusa la spital unde, in urma efectuarii unui test, s-a constatat prezenta in urina a urmatoarelor: cocaina, THC (Tetrahydrocannabinol - n.red.) ", mai informeaza sursa citata. Astfel, soferita de 20 de ani va fi cercetata si sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta unor substante psihoactive.