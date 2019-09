Barbatul care a salvat doi copii de la inec in Olimp a fost gasit mort. Era membru ProRomania si se afla in concediu

Ziare.

Operatiunea a inceput de ieri si a fost reluata in aceasta dimineata.Trupul barbatului a fost gasit in zona plajei din statiunea Olimp in care disparuse. Scos din mare dupa mai multe ore, barbatul a fost declarat decedat, transmite Mediafax Cristina Vasile, purtator de cuvant al IPJ Constanta, a declarat ca barbatul era din Dambovita si avea 32 de ani. Acesta era la mare in concediu, cu sotia lui. Sambata, el a vazut ca doi copii se afla in pericol de inec si a sarit in apa sa-i salveze . Nu a reusit insa sa se mai salveze singur, fiind tras de curenti. Vazand toata scena, sotia lui a avut un atac de panica si a primit ingrijiri medicale.Potrivit Digi24, barbatul era membru al ProRomania, partidul condus de Victor Ponta , care a anuntat ca toate activitatile de la Scoala de Vara a Pro Romania au fost anulate ca urmare a acestui eveniment tragic."Suntem toti socati si devastati din cauza tragediei care a avut loc azi la Olimp / suntem alaturi de familia si prietenii colegului nostru cu adevarat erou - care azi si-a sacrificat viata pentru a salva doi copii (nu erau copiii sai, nici macar nu ii cunostea - pur si simplu i-a vazut in pericol si, alaturi de Octavian, un alt coleg al nostru la fel de curajos, le-a sarit in ajutor)!Am anulat imediat toate evenimentele pe care le mai aveam programate in cadrul Scolii de Vara a tinerilor ProRomania / ne dorim ca Dumnezeu sa il primeasca pe colegul nostru erou - si noi toti sa invatam ce este bun din sacrificiul lui! Dumnezeu sa il odihneascašŸ™" - a scris Victor Ponta pe Facebook Initial, cei de la ISU au anuntat ca cei doi copii erau ai barbatului care a sarit sa-i salveze, dar informatiile aparute ulterior au relevat ca nu exsta niciun grad de rudenie intre acestia.