Barbatul impuscat de politisti, dupa ce i-a atacat cu o furca, a murit la spital

Potrivit medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova, barbatul a murit din cauza ranilor grave."Pacientul a decedat in cursul zilei de marti. Avea plagi impuscate extrem de grave, la nivelul toracelui si abdomenului, cele care i-au determinat si evolutia nefavorabila si decesul", a declarat medicul Cristina Geormaneanu, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova.Barbatul din comuna Borascu, judetul Gorj, a fost transportat initial la spitalul din Turceni, duminica, iar apoi a fost transferat la Craiova.Potrivit reprezentantilor Politiei Gorj, politistii din Motru au intervenit, duminica, in comuna Borascu pentru aplanarea unui conflict izbucnit intre o femeie si cumnatul sau, care a intrat in curtea acesteia.Oamenii legii au fost sesizati de femeia din comuna Borascu ca un barbat de 40 ani, cumnatul ei, a intrat cu forta in curtea casei sale si face scandal.La sosirea politistilor, barbatul a devenit si mai agresiv, indreptandu-se in directia acestora cu o furca si provocand distrugeri la o autospeciala de politie. De asemenea, barbatul si-a asmutit cainele asupra celor doi politisti."Barbatul a fost somat de catre politisti, acestia executand ulterior trei focuri de avertisment in plan vertical si, intrucat acesta nu a incetat comportamentul agresiv, au executat cinci focuri de arma, cu armamentul din dotare, in directia acestuia si unul asupra cainelui", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Corina Scurtu.Dosarul a fost preluat, miercuri, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, fiind efectuate cercetari pentru ultraj.