Bilantul victimelor dezinsectiei de la Timisoara: Numarul pacientilor internati a ajuns la 8 adulti si 12 copii, iar trei persoane au murit

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, luni, la ora 18.00, un numar de opt adulti erau internati la Spitalul Judetean si noua copii la Spitalul "Louis Turcanu". Toti locuiesc in blocul in care s-a facut deratizare si dezinsectie.ISU Timis a anuntat, de asemenea, ca a finalizat masuratorile la restaurantul si la clubul unde dezinsectia a fost facuta de aceeasi firma si nu s-au identificat substante periculoase in aer.ISU Timis nu a precizat, insa, daca cele doua locatii vor fi redeschise publicului.Peste cateva ore, Ministerul Sanatatii a anuntat ca la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" din Timisoara se afla internatisi 5 adulti insotitori, iar la Spitalul Judetean de Urgenta sunt, in stare stabila.Ministerul Sanatatii a mai precizat ca aceste cifre sunt in dinamica si ca la locul de cazare propus de autoritati au fost transportate 4 persoane.Luni seara a reactionat pe Facebook si primarul Nicolae Robu. Acesta a transmis condoleante familiilor indoliate si a subliniat ca Primaria Timisoara nu a fost implicata in niciun fel in aceasta tragedie."Pentru ca oameni fara o minima constiinta pana si in fata unei asemenea tragedii incearca sa puncteze politic, vreau sa spun raspicat: Primaria nu are nicio implicare in ceea ce s-a intamplat, NU PRIMARIA A FACUT, NU PRIMARIA A DISPUS acea deratizare si nici nu avea cum sa faca asa ceva, totul petrecandu-se pe un domeniu privat, nicidecum pe domeniul public!", a scris Nicolae Robu.