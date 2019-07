Cadavru invelit intr-o patura si legat cu banda adeziva, gasit intr-o gramada de moloz din Ilfov UPDATE

UPDATE

Ziare.

com

20:40 - "In urma efectuarii, cu celeritate, de activitati specifice informativ-operative, politistii din Ilfov, cu sprijinul politistilor de la Serviciul Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti", au transmis reprezentantii IPJ Ilfov.In cursul zilei de sambata, in jurul orei 16:20, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat, prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce descarca moloz din autovehiculul cu care s-a deplasat in localitatea Darasti (Magurele), pe un teren viran, a constatat ca"Imediat, politistii de la Magurele s-au deplasat la fata locului, iar din primele verificari au constatat ca in locul indicat de apelant, se afla", se arata in comunicat.Conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov a constituit o echipa operativa de lucru, formata din ofiteri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, politisti criminalisti, grupa operativa impreuna cu seful Politiei orasului Magurele, politisti de la Serviciul pentru Actiuni Speciale, precum si alte forte operative, si a dispus deplasarea, de indata, la fata locului, pentru efectuarea de verificari si investigatii De asemenea, a fost anuntat procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov, precum si medicul legist din cadrul Serviciului de Medicina Legala Ilfov, in vederea deplasarii la fata locului.