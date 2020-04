Cantaretul Bill Withers, compozitorul piesei "Ain't No Sunshine", a murit

Ziare.

Withers avea 33 de ani si lucra intr-o linie de asamblare de avioane cand a lansat primul hit, "Ain't No Sunshine", premiat cu Grammy. Acestuia i-au urmat "Use Me" si "Lean On Me", premiat, de asemenea, cu Grammy in 1987.El s-a retras din muzica la jumatatea anilor 1980. In 2015, a fost inclus in Rock and Roll hall of Fame.Nascut pe 4 iulie 1938, in Slab Fork, Bill Withers s-a inrolat in Marina la varsta de 18 ani si, dupa ce problema de vorbire pe care o avea s-a diminuat, a inceput sa cante si sa compuna. Dupa 9 ani in serviciul Marinei, a fost lasat la vatra in 1965.S-a mutat in Los Angeles, unde a inceput sa cante in cluburi in timp ce lucra la linia de productie de avioane.Albumul de debut, "Just As I Am", a aparut in mai 1971 si a fost produs de Booker T. Jones. A lansat in total opt albume de studio.Piesele lui au fost interpretat ulterior de numerosi artisti.