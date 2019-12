Cantaretul brazilian Juliano Cezar a murit pe scena

Ziare.

"Este cea mai trista veste pe care a trebuit sa v-o dam vreodata. Juliano Cezar a murit din cauza unui infarct in timp ce concerta la Uniflor, in Parana" (stat din sudul Braziliei), a anuntat casa de productie Explosion Music pe Facebook.Acest deces a provocat o vie emotie printre iubitorii stilului muzical Sertanejo - un fel de muzica country cu influente specifice braziliene, foarte popular in Tara Cafelei."Odihneste-te in pace, cowboy", a postat pe Twitter Sorocaba, unul dintre solistii cei mai cunoscuti de muzica Sertanejo.In cei peste 30 de ani de cariera muzicala, Juliano Cezar a inregistrat 10 albume si a fost nominalizat in 2004 la premiile Grammy Latino in cadrul categoriei "cel mai bun album romantic".