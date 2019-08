Cazul Caracal: Tatal Alexandrei spune ca inca se asteapta sa o vada cum intra pe poarta

Ziare.

com

Nelu Macesanu marturiseste ca inca spera sa-si faca fiica intrand pe poarta."A trecut o luna grea, ne macina in fiecare zi. Asteptam in fiecare zi sa o vedem cum intra pe poarta. Credem ca e in viata, vorbim cu ea in fiecare seara. Le multumim celor care se roaga pentru noi, care traiesc cu noi aceste clipe grele.Ii multumesc si Politiei pentru ce face pentru noi. Sa dea Dumnezeu sa fie bine si sa o gaseasca. Mi-e foarte greu sa vorbesc. Le spun tuturor sa aiba grija de copiii lor", a spus Nelu Macesanu, la Antena 3.Reamintim ca suspectul Gheorghe Dinca a recunoscut ca a omorat-o pe Alexandra si apoi a incinerat-o.Anchetatorii inca mai strang dovezi in acest caz, precum si in cel al Luizei, o fata care a avut o soarta similara. De asemenea, mai merg si pe pista ca acesta ar fi facut mult mai multe victime Perchezitiile de la Caracal, in casa lui Gheorghe Dinca, vor continua si saptamana viitoare.