Cipru: Patru din cei cinci membri ai unei familii au murit in timp ce inotau

Ziare.

com

Cele cinci persoane au intrat in mare pentru a se racori, insa au fost surprinse de valurile mari si de curentii puternici.Tatal, in varsta de 48 de ani, mama, de 40 de ani, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani s-au inecat, in ciuda eforturilor de salvare intreprinse de alte persoane prezente pe plaja.Al treilea copil, in varsta de 12 ani, a fost salvat si transportat la spital.Un barbat in varsta de 32 de ani, care a sarit in ajutorul familiei, a fost la randul sau surprins de valurile mari si curentii puternici si a fost transportat la spital, noteaza Xinhua.Cipru se confrunta in aceasta perioada cu temperaturi neobisnuit de ridicate.